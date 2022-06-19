村鎮銀行紅碼涉案團夥主腦　曾行賄銀行副行長

河南省多地的村鎮銀行儲戶被賦紅碼，河南銀保監局、河南省地方金融監管局上周六（18日）表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，正排查相關資金情況。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局責成相關村鎮銀行緊緊依靠當地黨委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金信息登記和後續處置工作，依法保護金融消費者的合法權益，並提醒群眾配合做好信息登記工作。

內地傳媒周日（19日）起底涉案新財富集團的實際控制人為呂奕，他通過旗下的國內上百間公司，先後參股、控股國內多家城商行、農商行及村鎮銀行，曾行賄鄭州銀行副行長喬均安2,300萬元（人民幣，下同，約2,688萬港元）。

呂奕生於1974年，已入籍塞浦路斯，自稱是利比里亞駐中國商務投資代表、塞浦路斯阿芙羅賽達投資集團董事長，老家仍在河南南陽。他的第一桶金來自2003年9月奠基的河南蘭考到沈丘的蘭尉高速，建設方蘭尉高速開發有限公司背後的實控人正是呂奕。這條高速總投資24億元（約28億港元），呂奕獲得公路30年的收費權，他把收費權抵押給銀行融資，部分資金用於參股金融機構，然後再把股權抵押融資，先後參股了國內很多城商行、農商行和村鎮銀行。新財富集團通過盤根錯節的股權公司，滲透進入國內多家金融機構，並通過旗下影子公司，成為這些金融機構的隱形股東。