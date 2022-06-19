廣西柳州泥石流5死　福建松溪現歷來最大洪水

內地中央氣象台周日（19日）繼續發布暴雨黃色預警，水利部則指珠江流域或發生流域性大洪水。廣西柳州市融水香粉鄉古都村連日發生泥可流等山洪災害，造成5人死亡。福建南平市松溪縣上周六（18日）出現歷史最大洪水，松溪水位升至約194米，比當地歷史最高水位高1.59米。網傳照片可見，村落被洪水沖刷而過，有汽車遭沖走。

廣西多地持續暴雨，興安國家站上周六上午至周日上午24小時內累計降雨量達307.3毫米，打破該站原有歷史紀錄296.2毫米。賀州市多地出現內澇、部分農作物被淹、道路塌方等災情。柳州市融水縣香粉鄉上周六爆發泥石流，5,970人受災，疏散1,273人，18間房屋倒塌，經濟損失近1,578萬元人民幣（約1,862萬港元）。

西江沿線的廣西梧州、貴港、來賓等地部分河段已多次出現超警洪水，更接連發生3次編號洪水。西江梧州水文站水位20.72米，超過超警戒2.22米，另每小時持續上漲0.01米。梧州市防汛救災形勢嚴峻，各級各部門全力開展防汛備汛工作。長江中下游沿江附近、江南、華南及貴州南部等地，自周日至周二（21日）有大到暴雨，局地有大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。