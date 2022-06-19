內地網上留言擬實名制　信用評估分級管理

國家互聯網信息辦公室上周五（17日）印發《互聯網跟貼評論服務管理規定（修訂草案徵求意見稿）》（簡稱《意見》），規範互聯網跟貼評論服務管理，提出不得向未認證真實身份訊息的用戶提供跟貼評論服務，服務提供者應建立用戶分級管理制度。

跟貼評論服務是指互聯網、應用程序及其他具有輿論屬性或社會動員能力的網站平台，以發貼、回復、留言、彈幕等方式為用戶提供發表文字、符號、表情、圖片、音視頻等訊息的服務。

《意見》要求，跟貼評論服務提供者應當嚴格落實服務管理主體責任，依法履行相關義務，按照「後台實名、前台自願」原則對注冊用戶進行真實身份訊息認證，建立健全用戶個人訊息保護制度。提供彈幕方式跟貼評論服務的，應當在同一平台和頁面同時提供與之對應的靜態版訊息內容，服務供應商亦需建立健全跟貼評論審核管理、實時巡查、應急處置、舉報受理等訊息安全管理制度，對訊息內容先審後發。

服務提供者應配合網信部門依法開展監督檢查工作，提供必要的技術、數據支持和協助，並與注冊用戶簽訂服務協議，對於違法和不良訊息，要給予用戶警示、拒絕發布、刪除訊息、限制功能、暫停帳號更新、關閉帳號、禁止重新註冊等處理，並保存紀錄向網信辦報告。平台還應對用戶跟貼評論行為展開信用評估，將嚴重失信者列入黑名單，停止提供服務，並禁止其重新註冊。