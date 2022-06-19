台美21世紀貿易倡議　下周華府開會商11議題

「台美21世紀貿易倡議」本月初啟動，台灣的行政院政務委員鄧振中透露倡議首場會議將於下周在美國首都華盛頓舉行，台灣的目標是與美國簽署貿易協定。他還指，台灣會為加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）做最佳準備，沒有空間慢下來。

台媒周日（19日）刊出鄧振中的訪問，他解釋美台貿易協定不是「自由貿易協定」（FTA），FTA涉及關稅談判，而華府目前未獲國會授權，難免事倍功半，而簽定貿協的時間亦不好掌握。他明白任何政府與美國進行貿易談判都不容易，美國市場比較開放，所以對其他市場的開放程度有較高要求。

鄧振中說，台美21世紀貿易倡議比「印太經濟框架」具體很多，將談判11個議題，包括貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業、非市場政策及做法，而台灣依然會爭取加入印太經濟架構。他交代，美台未進入實質談判階段，台灣仍需時間準備，美方也必須徵詢各領域企業意見，料7月中才有結果。