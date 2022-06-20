德籲學者在敏感領域　與華保持距離

德國傳媒近日披露，德國學者與中國合作的研究可能幫助中方提升軍力。德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）呼籲學者在敏感領域與中國劃清界線，並認為大學不該成立孔子學院。

德國廣播電台（Deutschlandfunk）等11家歐洲媒體分析過去20年歐洲與中國學者聯名發表的35萬份學術報告，發表名為《中國科學調查》的調查報道，揭露近3,000份的中方研究者有解放軍背景，質疑研究成果可能被利用來協助中國提升軍力。

史塔克－瓦特辛格上周五（17日）表示，學者在敏感的研究領域有必要與中國劃清界線，包括無法排除軍事用途的軍民兩用技術、政府用來監視人民的人工智能。她指，在民主與獨裁體制競爭中，只要可能幫中國取得上風的領域，學者都應該與華保持距離，而七大工業國集團（G7）計劃成立學院協助學者判斷與獨裁國家合作的風險，又指若自己是大學校長，不會同意成立孔子學院，反對中國對德國教學和研究有直接影響力。她呼籲德國學界要更有野心，努力做好自己的研究，強化與共享自由價值的國家合作。