西江洪峰75河流水位超警　24座水庫攔洪應對

廣東省韶關市連日受強降雨影響，周日（19日）多地發生嚴重內澇。上周六（18日）晚8時到周日晚7時，韶關國家基本氣象站錄得286.3毫米降雨，全市平均降雨量93.4毫米。韶關水文分局表示，洪水洪峰周日晚約6時通過該市市區，洪峰水位54.76米。據水利部統計，自上周六中午12時起24小時內，西江中下游等75條河流發生超警以上洪水，超警幅度介乎0.01至5.19米。

韶關市蓮塘路消防救援站上周六在曲江區16冶三村，協助撤走被洪水圍困的民眾時突遇山洪暴發，消防車被洪水沖走，幸司機利用水勢將車輛擺正，停靠至主街道，事件中無人傷亡。內媒周一（20日）報道，據水利部通報，珠江流域西江幹流廣西梧州站周日上午8時出現今年第4號洪水，水位漲至20.95米，超警2.45米；珠江流域北江幹流廣東石角站同日中午12時出現今年第2號洪水，流量漲至每秒1.2萬立方米，料珠江流域再次發生流域性較大洪水。

為有效應對洪水，水利部門聯合調度珠江流域西江的24座水庫參與攔洪應用。其中，大藤峽水庫計劃自周一下午3時起按照較入庫流量削減每秒1,200立方米進行調度，預計可將梧州站洪峰流量削減到每秒約3.7萬立方米，降低梧州江段水位1.5米以上。同日北江多個水庫亦會進行調度，進一步削減幹流洪水。經過西江和北江幹支流水庫群聯合調度，料可降低珠江三角洲西幹流河段水位約0.7米。