桃園機場工程涉違規　用大陸零件及軟件

台灣民進黨立委林俊憲周一（20日）指控，桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機部件零件及所使用的軟件來自中國大陸軍火國企北方工業集團子公司，而整個設備亦在大陸組裝，拆分後再運至台灣重組。他質疑，這違反招標文件列明上述設備不得使用大陸產品的規定。

桃園機場今年1月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，總預算為3.56億元新台幣（約9,400萬港元），文件列明自助行李託運設備的電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目不得使用大陸產品。但中標廠商新鼎系統公司所採用的輸送機設備，雖宣稱是在台灣製造，但大部分零件由北方工業子公司廣州北方機電在大陸生產及組裝。另外，整套系統最重要的可程式化邏輯控制器硬件雖然是日本牌子，但控制器內的程式語言也是由大陸製造商提供，存在後門風險。

北方工業是解放軍最重要的供應商，負責生產99式主戰坦克、95式突擊步槍等。林俊憲指出，由於輸送機必須在製造商的工廠內測試並組合完畢才能交付，因而令當中關係曝光。台交通部政風處副處長徐慶全回應指，將與桃園機場公司了解查明清楚。監造公司亦強調會嚴格把關，絕不允許採用廣州北方機電的產品及零件。