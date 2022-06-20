前軍情局長被揭1餐花19萬新台幣　以機密報銷

台灣的前軍情局長、陸軍教準部指揮官羅德民近年屢被檢舉不當行為，但當局均以未涉及不法情節而結案。台媒周一（20日）報道，監察委員陳景峻主動申請調查，發現羅德民兩年前曾在圓山酒店設宴，一餐花費19萬元（新台幣，下同，約5萬港元）。調查亦顯示，他上任後送禮花費至少120萬元（約31.6萬港元）。國民黨立委要求當局將此案移送法辦，否則會助長軍紀敗壞。

陳景峻的調查報告指出，羅德民在2019年4月18日擔任軍情局長期間，與軍情局副局長盛惠銘、法務部調查局前局長呂文忠、副局長林玲蘭等26人在圓山酒店舉行飲宴，涉及酒類、禮品、用餐等開支不菲，平均每人消費高達7,000元（約1,847港元）。後來這些消費卻以「大陸工作機密」項目支出報銷，並以機密為由未受適當的查核監管。

報告又指，羅德民上任不到兩年，購買酒類開支高達95萬元（約20萬港元），他又於前年農曆新年、端午節、中秋節分別購買35萬至50萬元（約9.2萬至13.2萬港元）的禮品，共計上百萬元。他亦被揭在前年協助友人女兒報考軍官班，甚至在赴美公幹期間帶妻子高調坐頭等艙，卻縮減基層人員的經費。報告批評，軍情局奢華飲宴的陋習及風氣，顯然不符台軍風紀維護實施規定。