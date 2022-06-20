對涉疫重點區域　連續3天開展核酸篩查

北京的本土新冠疫情尚未平息，周一（20日）的疫情記者會公布，當日截至下午3時新增3宗本土感染個案。會上指出，近日一名社會面感染者出現症狀後未及時報告，已引發5名續發感染者，該市要求對涉疫重點區域連續3天開展核酸篩查。另在上海，周一新增本土確診和無症狀感染各1宗，兩地升級為中風險地區。

北京周一新增的本土感染個案分布在昌平區和豐台區，普通型、輕型、無症狀感染各1宗，均為隔離觀察人員，已轉至定點醫院隔離治療。昌平區小湯山鎮大湯山村雙興苑小區近14天累計報告4宗本土確診，即日起由低風險升級為中風險地區。該市本輪疫情至今共收治377名感染者，逾97%為輕症和無症狀感染。

市疾控中心副主任劉曉峰指，前一天已通報的一名社會面篩查感染者，與本月11日通報一名染疫者的工作單位在同一樓層，辦公地點相鄰並共用洗手間。事發大廈連續出現染疫者，卻未提供所有公司人員的資料，令前述感染者未被要求居家隔離，只是居家辦公，引發社會傳播風險。該感染者上周出現症狀後，亦未及時向所在社區和單位報告，致未能被及早發現，先後傳染多人。