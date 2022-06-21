唐山打人案公布偵辦進展　疑犯涉網絡賭博洗錢

河北省唐山市一間燒烤店本月10日發生打人案，疑犯被揭前科纍纍，事件引起社會極大關注。河北省公安廳周二（21日）通報有關案件偵辦的進展，指多名疑犯於本案發生前，在唐山某酒店內合謀進行網絡賭博洗錢違法犯罪活動，警方正調查相關人士是否涉及涉黑惡組織犯罪。

案發後，唐山、廊坊兩地公安機關一同開展調查，發現案中43歲疑犯陳某亮等4人於本月7日從江蘇省駕車前往當地，與41歲疑犯陳某志等人合謀進行網絡賭博洗錢活動。本月10日凌晨，陳某亮、陳某志等9人前往案發燒烤店聚餐，期間陳某志騷擾31歲的王姓女子遭拒，於是聯同25歲的馬姓男子毆打王女及同行3人。翌日，在河北、江蘇兩地公安機關配合之下，涉嫌打人的7男2女落網，於上周日（12日）經檢察機察批准逮捕各人。至於遇襲4女當中，2人受傷送院治療後已好轉，其餘2人經治療無礙自行離開。

警方在偵查過程中發現，陳某志於2015年曾以追債為由，指使多人毆打並非法禁錮一名商人，至2018年又將一輛盜搶車輛抵押貸款。警方另發現與案中多名疑犯相關的其他尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場等犯罪線索。連日來，唐山市縣兩級公安機關全面梳理研判民眾舉報的線索，重點針對有關涉案者的涉黑涉惡線索調查。