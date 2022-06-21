美審視國防授權法案　提大陸挑釁及助台防衞

美國國會着手審視美國國防部2023財政年度的國防預算，參眾兩院的《國防授權法案》草案提到中國大陸帶來的戰略挑戰日增，強調協助台灣自我防衞，透過軍售和共同演習支持。眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）周一（20日）公布其版本時提到，遏制大陸在印太地區軍事挑釁是美國迫在眉睫的挑戰。

美國參議院軍委會上周四（16日）以23票贊成、3票反對，通過2023財政年度《國防授權法案》草案，目前只有摘要，暫未公布草案全文，法案將送交參議院審議。摘要中提到台灣，要求美國政府與台灣官員接觸以制訂和開展長達數年的計劃，並與台灣舉行聯合訓練，讓其獲得適當的防禦能力；強調要維持美軍阻止大陸武力攻台、單方面改變現狀的能力。

眾議院軍委會周一公布其版本的法案草案內容，料於周三（22日）審議。當中除了提到美國要繼續支持台灣發展現代化防衞力量、重點支持其不對稱作戰能力等，亦指出面對大陸限制或影響台灣自由行使權利和民主選舉權的行為，美方要致力捍衞自由開放社會。法案也提到，支持美國國防部以兵棋推演等方式說明印太司令部行動，特別是涉及兩岸衝突場景。