華指對抗情緒無助解決烏危機　輸送武器加劇衝突

俄烏戰火未息，西方持續譴責俄羅斯。中國常駐聯合國副代表戴兵周二（21日）在安理會烏克蘭問題公開會上發言，指出國際社會對抗情緒無助於烏克蘭危機的妥善解決，輸送更多致命性武器只會加劇衝突烈度，引發更大範圍的人道危機。他又強調社交媒體絕不能成為散播仇恨、煽動暴力的無序空間。

戴兵表示，仇恨言論煽動暴力，破壞多樣性和社會凝聚力，威脅到人類共同價值觀和原則，而國與國之間的仇恨言論同樣會毒化國際政治氣候，影響世界和平穩定。他指出，國際社會圍繞俄烏戰事充斥對抗情緒，聯合國各項工作嚴重受干擾，安理會的權威和有效性遭質疑；認為這樣的政治氛圍無助妥善解決烏克蘭危機，更可能導致國際治理機制失靈，將世界帶向更大的分裂和動盪，不符合任何一方利益。

對於個別社交平台基於政治目的改變政策，允許針對一方的仇恨言論，戴兵認為此做法十分危險，呼籲加強對社交平台的政府監管，不能放任自流。他又指，輸送更多致命性武器只會助長敵對情緒，最終讓平民付出更多生命代價，衝突長期化、擴大化將帶來更大安全風險和外溢效應。他奉勸個別國家勿為自身地緣政治私利，繼續火上澆油，更不要強迫他國選邊站隊，加劇國際社會的分裂對抗。