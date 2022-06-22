拜登未定何時與習近平通電話　關稅決定料在G7峰會後

美國總統拜登周二（21日）再次表明，計劃與中國國家主席習近平通電話，但尚未敲定對話時間。拜登正考慮取消對中國加徵的部分關稅，以紓緩美國的通脹問題，外界關注是否議題之一。但英媒引述知情人士指，華府料不會於下周舉行七大工業國集團（G7）峰會前決定取消關稅。

拜登於上周六（18日）已證實，可能很快便會與習近平通電話，但拒絕透露對話議題。記者周二問拜登作出關稅決定前會不會與對方討論，以及二人通話的時間表，拜登回應指未確定何時通話，但重申考慮取消對部分中國貨加徵的關稅。二人對上一次通話在今年3月18日，由於美國前朝政府對華加徵的關稅期限將於下月到期，外界預料新一次通話會在下月舉行。

英媒周二引述消息指，白宮官員上周五（17日）與拜登討論取消部分對華關稅的選項，包括可能大範圍取消，但最終規模仍未敲定。知情人士又指，不會在下周日至二（26至28日）舉行G7峰會前有定案。官員透露，相關討論仍在繼續並加強，又指這並非取消與否的二元選擇，必須在戰略上有意義。