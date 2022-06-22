唐山全國文明城市除名　打人案疑犯曾在澳門當疊碼仔

河北省唐山市早前發生打人案，引起廣泛爭議，亦令該市治安形象迅速下滑。內地官媒周三（22日）報道稱，該市的「全國文明城市」資格近日已被中央文明辦停止。至於案中被捕的疑犯之一陳繼志，據指曾做過水產生意，但不成功，他前些年在澳門賭場當過疊碼仔（中介人）。

報道指，文明城市榮譽屬於全體市民，不容抹黑和褻瀆，社會各界都應格外珍惜、共同守護文明的善意和城市的溫度。「全國文明城市」評選每3年一次，唐山自2011年起連續4屆入選。打人事件發生後，唐山市召開會議，決定開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，並全天候接受群眾的舉報來電來信，接待來訪。會議指出，打人案性質極其惡劣，給這座英雄的城市抹了黑。

商業訊息查詢平台資料顯示，在唐山與陳繼志關聯的公司有兩家，其中唐山韻弘水產品養殖有限責任公司由其全資持股，惟公司於去年3月25日被吊銷執照。陳繼志又擔任唐山市異域風情文化傳媒有限公司股東，該公司在2019至2021年間，4次因未依照規定公示年度報告被列入經營異常名錄。目前在上述兩家公司註冊地址，均找不到公司的蹤影。