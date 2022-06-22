內地規範網絡主播行為　列31項禁止行為

國家廣播電視總局以及國家文化和旅遊部周三（22日）聯合發布《網絡主播行為規範》（下稱規範），內容共18條。當中指出網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中，不得出現31種行為，包括不得發布顛覆國家政權、危害國家統一的內容，不得惡搞、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士和模範人物等。

規範內容提到，網絡主播應當堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品德，堅持健康的格調品位，自覺拼棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制違反法律法規、有損網絡文明、有悖網絡道德、有害網絡和諧的行為，應當引導用戶文明互動、理性表達、合理消費等。

規範提出，對於需要較高專業水平（如醫療衞生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資格，並向平台報備執業資格，由平台審核及備案。針對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應封禁帳號並納入黑名單或警示名單；對構成犯罪的網絡主播，依法追究刑事責任；對違法失德藝人不得提供公開進行文藝表演、發聲出鏡機會。