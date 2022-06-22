美智庫：拜登政府為陸一旦攻台　作錯誤準備

美國智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）最新出版《保衞台灣》一書中指出，拜登政府面對可能與中國大陸發生武裝衝突所作的準備恐怕完全錯誤，因若與陸方開戰，將會比美國官員預計的時間要持久得多。

書中一篇名為「為長期戰爭做準備：美中在西太平洋之戰不會速戰速決的理由」的文章，資深研究員布蘭兹（Hal Brands）和貝克利（Michael Beckley）指出，陸美雙方似乎寧願在西太平洋發動小規模戰爭，但認為雙方針對台灣的戰爭將會是持久而非短暫，具區域性而非局部，且開始遠比結束容易。

布蘭兹和貝克利續指，若美方成功擊退大陸，陸方亦不會輕易放棄，因統一是大陸的必然要求；而美方會堅持戰爭到底的3個原因是對勢力平衡的影響、對美方國際聲譽的考量以及可能以「珍珠港式」展開的戰爭難以令當地民眾接受快速戰敗的結果。兩人提出解決方法是「恢復戰前狀態，也就是大陸停止攻擊台灣，以換取台灣不宣布、美方亦不支持台灣正式獨立的承諾」。