傳譚德塞稱新冠或從實驗室洩漏　世衞向華否認

英媒早前引述消息人士稱，世界衞生組織總幹事譚德塞近期私下向歐洲高官透露，新冠病毒最有可能源自武漢實驗室洩漏事故。中國外交部周三（22日）舉行記者會，發言人汪文斌表示，世衞秘書處已向中方澄清，譚德塞未在任何場合發表上述言論。

汪文斌稱，關於「實驗室洩漏」假設問題，完全是反華勢力出於政治目的炮製的謊言。世衞國際專家組曾赴武漢考察並發表報告，也明確得出「實驗室洩漏極不可能」的結論。他批評有關媒體翻炒話題，是再次企圖抹黑中國。當前國際科學界有愈來愈多線索將病毒源頭指向全球範圍，他認為有關方面如真正關心新冠病毒溯源問題，應呼籲美方開放有關實驗室讓國際社會調查。

會上另有記者提到，自去年7月至今年6月，通過「人道主義假釋」計劃申請入境美國的阿富汗難民，不足百分之一獲批。汪文斌表示，作為阿富汗問題的始作俑者，美方本應為阿恢復穩定和戰後重建承擔應盡的責任。但美方一沒有懲治戰爭罪犯的勇氣，二沒有幫助阿富汗人民渡過難關的誠意，三沒有反思賠償的擔當。他指摘這非負責任大國的所為，而是蠻橫霸道的強權行徑。