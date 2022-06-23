見面9天即閃婚　男子翌年離婚提告索回聘禮

浙江省杭州市一對男女前年在見面9天後閃婚，因婚後經常出現矛盾，女方多次提出離婚。男方卻認為她騙婚，遂將其起訴至淳安縣人民法院，要求離婚、索回聘禮及結婚三金（金戒指、金項鏈和金耳環）。法院最終判女子要退還部分聘禮及三金。

內媒周三（22日）報道，女事主阿珍與男事主阿強（均為化名）前年11月經媒婆介紹相識，並在見面9天後閃婚，期間阿強父親向阿珍父親轉帳了20萬元（人民幣，下同，約23.4萬港元）作為聘禮，隨後還選購了三金。惟婚後不久，阿珍卻認為遭阿強欺騙，對方經營的店舖原來早已倒閉，卻遲遲不找工作，婚前的許多承諾亦無兌現，兩人的矛盾隨之增加，最終阿珍於去年6月搬離阿強家。

阿強數次聯繫阿珍無果，認定對方騙婚，遂將她告至法院。經審理，法院考慮到雙方共同生活時間較短、無生育子女、聘禮數額較高令男方家中負債纍纍，且男方有先天性的耳朵和四肢障礙，獨立生活能力確實有些欠缺等因素，判雙方離婚及阿珍需退還11萬元（約12.9萬港元）彩禮及三金，她已當庭履行完畢。