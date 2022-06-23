內地昨增31宗本土新冠　深圳明起出行需持核酸證明

國家衞健委周四（23日）公布，內地前一日新增31宗本土新冠病例，包括13宗確診和18宗無症狀感染。其中廣東省新增3宗本土無症狀感染，全部由深圳市報告。該市新冠疫情防控指揮部辦公室發通告稱，自周五（24日）凌晨零時起，市民進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間時，均需出示48小時核酸檢測無感染證明。

上述通告稱，自上周六（18日）以來，深圳市出現多宗感染病例。相關措施是根據疫情防控工作需要，適用的交通場站包括機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站，適用公共交通工具包括地鐵、巴士、的士、網約車。市民如未能提供核酸檢測證明，也可出示當日（24小時內）核酸採樣憑證。市民進出各類卡口時，除需在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」，同時要嚴格執行量體溫、戴口罩。

上海周三（22日）新增9宗本土確診病例，患者分別居住於閔行區和寶山區。該市再有多區宣布周六（25日）進行圍區核酸檢測，分別為浦東和長寧區。北京前一日則新增3宗本土確診病例，全部出現在經濟技術開發區。該市在周三記者會上公布，經開區周三至周五連續3日開展全員核酸檢測。