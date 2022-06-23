台軍S70C直升機墜毀　疑尾旋翼失效

台灣一架海軍S70C反潛直升機，周三（22日）下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，在營區內意外墜毀，造成4人受傷。海軍參謀長蔣正國周四（23日）表示，海軍初步依塔台人員目視和飛行員口述，得知飛機疑似喪失尾旋翼效能，正調查詳細肇事原因。

蔣正國周四在台灣的國防部例行線上記者會上表示，S70C直升機自1981年成軍以來，共發生4宗一級飛安事件。針對墜機原因，他稱檢視通聯紀錄後，機師於事發前並沒提及機械問題。S70C同機型已服役逾30年，海軍曾以「神鷹三號」建案，向美國爭取採購12架MH60R反潛直升機，惟因全案價格過高，超出台方能力範圍而叫停。被問及會否重啟該採購案，蔣正國只稱將依照台國防部指導和防衞作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

至於傷者情況，軍醫局衞勤保健處長陳元皓表示，正副機師的臉部與肢體有撕裂傷、肋骨骨折，目前兩人意識清醒。檢驗士郭冠廷身體20%面積二至三度燒燙傷，狀況穩定。機工長劉尚鈞傷勢較嚴重，全身95%二至三度燒燙傷，且蛛網膜下腔出血，已進行清創、抗生素治療，但需使用呼吸機和插喉搶救。