《蘋果新聞網》交易未完成　台查有否違規

台灣《蘋果日報》工會周三（22日）發內部信，證實《蘋果新聞網》新東家為17LIVE集團始創人潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」，預料9月初接手。台灣的經濟部周四（23日）表示，交易尚未完成。陸委會則表示，正了解是否牽涉陸資，以及有沒有違規情況。

陸委會副主委李麗珍周四在記者會上指出，上述公司是港資在台分公司，又強調台灣市場的交易都是自由的，但堅持這些交易必須符合當地現行法令，包括《香港澳門關係條例》、《外國人投資條例》、《公司法》等。至於是否涉及陸資或有沒有其他違反相關規定的狀況，她表示會跟相關機關了解，目前沒有進一步可以對外說明的部分。

經濟部則表示，上周三（15日）曾致函《蘋果新聞網》要求說明是否已完成交易，對方回覆稱期間有收到回函，但台灣分公司指交易尚未完成，目前所知訊息不多。知情官員解釋，一般完成交易，按照《公司法》都須與經濟部商業司申請公司登記變更，並按照《香港澳門關係條例》和《外國人投資條例》須說明投資計劃有沒有變更；為了確認買主背後是否涉及陸資，也必須交由投審會審查，但目前均未收到相關申請。