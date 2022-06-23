毒品案連續5年下降　金三角仍為主要毒源地

下周日（26日）是國際禁毒日，國家禁毒辦、公安部周四（23日）舉行記者會，發布《2021年中國毒情形勢報告》。報告指截至去年底，中國現有148.6萬名吸毒者，較2016年底下降42.1%。去年共破獲5.4萬宗毒品案件，抓獲7.7萬名疑犯，繳獲27噸毒品。金三角地區仍是中國最主要毒源地，南美地區可卡因向中國走私中轉依然較多，北美地區大麻向中國輸入大幅增加。

國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲表示，5年來，全國共破獲45.1萬宗毒品案，抓獲58.8萬名疑犯，繳獲305噸毒品。毒品案件由2017年的14萬宗連續5年下降，年均降幅達20%以上，在全球罕見。

報告又顯示，去年中國繳獲17.3噸海洛英、冰毒、氯胺酮等3類濫用人數較多的主流毒品，其中15.3噸來自境外，國內囤積或製造2噸，同比分別下降21.7%和48.2%。去年繳獲的1.81噸海洛英當中，有1.78噸來自金三角地區，佔總量98.8%。全年繳獲15噸冰毒，有13.4噸也是來自金三角地區，佔總量89.3%。全年繳獲690公斤可卡因，同比上升18.6%，主要來自南美地區，多藏匿在船舶和貨櫃經中國過境中轉。全年繳獲308.9公斤境外大麻，同比上升4.5倍，主要來自北美地區，多通過國際郵包入境。