為萬安演習準備　台北首辦大型防空避難演練

台灣今年的軍民聯合防空萬安45號演習將於下月25日登場，台北市民政局於本月16日至下月20日間開展456場次的防空避難踏勘演練，讓各里於平日就能了解疏散避難路線，各里的民防分團也可在戰爭時協助警察進行防空疏散避難。這是台北市首次舉辦全市大規模的區里防空避難演練。

為使演練順利，台北市各區公所皆於5月底前邀請警察分局種子教官，完成456里的里長和里幹事工作講習。由警察種子教官教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備應用程式、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓總人數總計978人。

身兼民防分團長的里長了解轄內防空避難地點後，在各里進行教育講習，告知民防分團的里民，並下載安裝相關應用程式、學習防空避難姿勢。其後由該里防災士及警員陪同，依照防空避難設備黃色標示牌指引，走訪里內可使用的防空避難室路線，並就地演練防空避難姿勢。市民政局表示，此次演練是希望各里長及民防協勤人員藉此機會，對空襲警報聲響甚至是戰爭，更能從容面對、機警應變，有效迅速引導民眾避難。

駐台記者宋江誠報道