台通過修法　毒駕最重囚3年罰30萬新台幣

吸毒後駕駛極易引發重大交通事故，或致無辜行人傷亡。有鑑於此，台灣的行政院周四（23日）通過刑法第185條之3修正草案，加重懲罰毒駕罪行，最重判處3年有期徒刑，得併科30萬元（新台幣，下同，約8.1萬港元）以下罰款。

此外，因毒駕致人於死者，最重判囚10年，得併科200萬元（約54萬港元）以下罰款；致重傷者，最重判囚7年，得併科100萬元（約27萬港元）以下罰款。如在10年內再犯，因而致人於死者，最重判囚終身，得併科300萬元（約81萬港元）以下罰款；致重傷者，最重判囚10年，得併科200萬元以下罰款。

台法務部指出，本次修正重點是針對駕駛者如有使用毒品的行為，其尿液經檢驗確定後即構成刑責，讓執法標準明確可行。此外，若因個案無法檢驗判定曾否吸毒，惟仍有其他情況足以證明曾吸毒以致不能安全駕駛時，也歸入毒駕罪責。行政院會亦通過陸海空軍刑法第54條修正草案，明定毒駕者尿液驗出陽性反應，即構成公共危險罪，如現役軍人駕駛的車輛屬於軍用交通工具，將加重刑責一半。

駐台記者宋江誠報道