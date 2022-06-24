台海軍直升機受傷機工長不治　同袍列隊送別

台灣海軍一架S70C反潛直升機周三（22日）下午，在高雄左營反潛飛行大隊基地訓練時墜毀，造成4人受傷，其中機工長劉尚鈞全身95%面積燒傷，事後送到台軍高雄醫院搶救。但到周四（23日）晚上，家屬不忍劉受苦，又希望讓他留最後一口氣回家，於傍晚放棄急救，並安排救護車送劉回桃園。海軍司令部周四深夜證實，劉於晚一11時1分宣告不治。

海軍司令部表示，劉尚鈞受傷後雖經台軍高雄總醫院左營分院及三總專業醫療團隊全力搶救。由於劉傷勢嚴重，醫生在周四凌晨2時為他裝上呼吸機持續觀察，但家屬晚上表示放棄救治，以救護車護送他回桃園老家，現場同袍列隊送別，並呼喊「回家了」。軍方讚揚劉戮力戰訓、克盡職責，足為海軍表率。軍方除向家屬表達深切哀悼，後續全力協助辦理因公撫恤及喪禮相關事宜。

台灣的蔡英文總統周五（25日）透過總統府發言人張惇涵表示，對劉尚鈞不治深感悲慟不捨，已指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，並徹底釐清事故原因。蔡亦指示台軍醫院務必給予仍然住院其餘3名傷者最好的照顧。