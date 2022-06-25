中小學生下周一復課　師生需48小時核酸證明

北京市政府新聞辦周六（25日）召開疫情防控例行新聞發布會，宣布中小學生下周一（27日）起返校，幼稚園於下月4日復課。防疫部門將為家長和師生於周六和下周日（26日）完成一次核酸檢測，並於下月15日如期放暑假。市教委新聞發言人李奕表示，師生返校時需提供自己和同住人員48小時內的核酸檢測無受感染證明。

高一高二、初一初二年級和小學一至六年級下周一返校；初二年級學考安排在下月17日，高一、高二年級會考計劃調整到新學期開學後，於9月底前進行。李奕表示，全市居民區附近開放的核酸採樣點設置了學生專場，時間安排在周六下午5時至晚上7時和下周日上午10時，其餘時間段也將優先保障學生採樣。

會上提及，豐台區周六凌晨零時至下午3時新增1名本土確診患者，為社會面篩查人員。患者外出到餐廳用餐時未有掃描健康碼，事後又否認曾到此用餐。當局認為患者的行為增加社會面疫情傳播風險，警方已立案偵查。另外，上海市第十二次代表大會周六開幕，市委書記李強表示，3月以來，當地實現和鞏固社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衞戰。