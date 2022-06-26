江啟臣今啟程訪美　將拜會美議員及行政部門

繼台灣國民黨主席朱立倫本月初訪問美國後，國民黨前主席兼立委立委江啟臣亦接力訪美。他周日（26日）下午以立法院外交及國防委員會召委身份率團出發，將前往華盛頓、亞利桑那州鳳凰城及加州洛杉磯，期間拜會美國行政部門、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，並與國會議員與台僑會面。

江啟臣表示，此行會聽取台駐美代表蕭美琴與駐美代表處各組業務簡報，了解台美關係最新進展及未來合作計劃，並視察駐美軍事代表團，討論近年台美軍事合作情況。他們亦會與美方人員會晤，談及近期區域局勢、台海安全、軍事採購、經貿投資、產業鏈安全及即將召開的台美21世紀貿易倡議談判。

訪問團另會與美國眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多名友台國會議員見面，代表台立法院開展「國會外交」。江啟臣表示，此行是為了把台灣人的聲音和多元意見傳達給美方並加強交流互動，同時聆聽在美台僑的意見，致力深化兩地關係。訪問團成員包括國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷、李德維等人，預計下月7日上午返回台灣。