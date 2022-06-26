上海銀保監前局長韓沂　涉受賄遭雙開

上海銀保監局前黨委書記、局長韓沂涉嫌嚴重違紀違法，去年底受查。中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、浙江省紀委監委周日（26日）消息指，韓沂涉嫌受賄犯罪，與他人串供並轉移隱匿贓款贓物，信奉「權能生錢」，將公權力異化為利益交換的籌碼。他被開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

調查指，韓沂違反政治紀律，落實黨中央金融決策部署不力，棄守監管職責，對抗組織審查，與他人串供並轉移隱匿贓款贓物；違規收受禮品、禮金和購物卡，接受可能影響公正執行公務的旅遊等活動安排，違規出入私人會所，違規從事營利活動，由他人支付應由本人承擔的費用；利用職務便利和職權影響，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

韓沂的行為被指嚴重損害監管形象和監管權威，不但嚴重違反黨的紀律，更構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。除了被雙開，他亦被撤銷政協第十三屆全國委員會委員資格，終止其上海市第十一次黨代會代表資格，並收繳其違紀違法所得。現年58歲的韓沂是山東鄒城人，早年在中國人民銀行工作，其後曾在浙江銀監局、湖北銀監局、中國銀監會等任職，2018年11月起任上海銀保監局黨委書記、局長，至去年12月被免職。