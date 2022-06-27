鄭州高溫熱爆玻璃　焦作有螞蟻落地3秒烤熟死亡

河南多地高溫持續超過一周，有鄭州市網民表示，家中玻璃因室內高溫爆裂，另於焦作市的網民表示由於路面溫度太高，螞蟻暴落地僅3秒即被「烤熟」死亡。最新預報顯示高溫將持續到周六（7月1日），下周日（7月2日）將迎來一輪降雨降溫。

河南上周五（24日）共有67個縣市最高氣溫超過40度（攝氏，下同），焦作市山陽區錄得全省最高的43.3度，鄭州亦達42.度。濟源市同日地面溫度達到74.1度，打破了當地有觀測以來的最高地面溫度記錄。有鄭州市民表示，由於室外溫度高，與開着冷氣的室內溫度成巨大溫差，導致家中的玻璃爆裂，手指一碰便碎掉。在焦作則有網民稱，由於地表溫度高逾70度，看到地面上沒有螞蟻懷疑是因為天氣熱不敢出來，於是試做了實驗，發現螞蟻確實在路面活不過3秒。

內媒從河南省人社廳獲悉，當地從本月1日起把高溫補貼從原來的每人每工作日10元（人民幣，下同，約11.8港元）調整為15元（約17.8港元）。按規定，任何僱員在35度以上高溫從事室外露天工作，而工作場所溫度降至33度以下，即可獲發津貼，發放時間由6月至9月。根據天氣預報，本周華北、黃淮一帶料不會出現大範圍的持續高溫天氣，只有河北、河南部分地區偶爾出現高溫。