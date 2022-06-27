近月新低　台今增逾2.8萬宗本土新冠多91人疫歿

台灣周一（27日）公布新增28,489宗本土新冠病例，是自5月4日以來單日新確診數新低；同日多91名患者疫歿，也是自5月30日以來低。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早前確診後已解除隔離，但事後未見在周一的指揮中心記者會出席名單中。外界猜測他將投入台北市長選舉中，惟指揮中心表示，陳時中自周一起有重大政策才會主持記者會。

指揮中心稱，周一新增本土新症分布仍以台中市、高雄市和新北市最多，分佔4,008宗、3,888宗和3,679宗。新增死亡個案分別為57男、34女，年齡介乎30多至90多歲，其中86人具慢性病史，59人未完成接種3劑新冠疫苗。食藥署專家會議日前已通過6個月至5歲美國莫德納藥廠疫苗的緊急使用授權，可接種2劑，每劑0.25毫升，兩劑接種間隔最少28天。

陳時中本月12日確診後，至上周一（20日）解除隔離，一直由指揮中心發言人莊人祥與醫療應變組副組長羅一鈞代為主持記者會。直到上周五（24日），陳僅主持一場記者會後，至周一未再出席。指揮中心解釋，陳時中一周內未有固定哪一天出席，主要由莊人祥及羅一鈞說明疫情狀況。