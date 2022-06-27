青島男女分開核酸採樣　官方稱借鑑其他城市

山東省青島市周日（26日）發布有關調整常態化核酸檢測工作的通告，內容指，自周一（27日）起每周集中組織開展一輪核酸檢測，男性和女性分別於每周二和周五採樣，惟有關安排引起網民議論。對此，青島市疫情防控指揮辦公室解釋，做法是借鑑遼寧省大連市等相關城市的經驗。

青島市防指辦核酸檢測工作組周日回答有關該市常態化核酸檢測的問題時指出，執行男女分開檢測的政策，是依據Omicron變種病毒株傳播的特點，將家庭和單位作為防控單元；男女分開檢測相當於每周對該防控單元進行2次健康監測，在同等人力、物力投入下，以及滿足7天一輪檢測的目標前提下，實現了篩查頻次的倍增，有利於盡早發現風險，節約成本、減少檢測機構的壓力，提高檢測的敏感性和時效性。此外，男女分開檢測可減少檢測日採樣人數，能夠減少市民排隊等候時間。

通告內容又稱，男女分開檢測是基本原則，不是截然分開。若有特殊情況，各採樣點同樣會提供服務。另男女分開檢測主要用於社區集中組織，其他時間和需求，市民可以通過常態化開放的願檢盡檢採樣點完成採樣，因此新政策不會給市民帶來不便。