美台貿易談判如期舉行　台美官員華府會面

英媒引述美國貿易代表署副貿易代表比安基（Sarah Bianchi）稱，該署將於美國東部時間周一（27日），與台灣行政院政務委員鄧振中就「台美21世紀貿易倡議」展開首場會談。由於鄧振中早前在墨西哥確診新冠肺炎，他將以視像方式出席會議，會議將以閉門方式行。

行政院經貿辦公室周日（26日）表示，鄧振中雖然染疫，但症狀輕微，又不排除會議押後舉行。台美於本月1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議，並進行11項議題的貿易談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、公營企業，以及非市場經濟。

由於鄧振中未能親自赴美，改由國發會主委龔明鑫代表出席選擇美國投資峰會。台代表團於上周六（25日）在華府出席該峰會晚宴，除美國商務部助理部長文卡塔拉曼（Arun Venkataraman）親自到場歡迎，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），以選擇美國投資峰會主任辛格（Jasjit Singh）也有出席。文卡塔拉曼表示，對美台雙邊投資渠道感到驕傲，認為這是雙方期待成長與發展的雙向渠道，不僅是能將美台聯繫在一起，也為了共享的價值觀。龔明鑫則指出，台美之間合作，不僅是創造商機，更是對世界的責任。