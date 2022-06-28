台美貿易會議首登場　制訂途徑深化經貿關係

台美21世紀貿易倡議周一（28日）在位於美國華盛頓的美國貿易代表辦公室召開，在歷時4個多小時的會談中，雙方重申將制訂具體途徑以深化美台經貿關係。台方代表、行政院政務委員鄧振中因早前確診新冠肺炎，需在墨西哥隔離，改以視像方式出席。美方代表則為副貿易代表比安基（Sarah Bianchi），台駐美代表蕭美琴亦與會。

美國貿易代表辦公室新聞稿稱，比安基在會上表示，美台基於共同價值觀，有長遠的貿易和投資關係，21世紀貿易倡議將為兩地勞工與企業釋出市場機會、促進創新並創造包容性的經濟成長。會上兩人又討論制訂協商路線圖，以達成具高標準承諾和具經濟意義成果的協商，承諾將涵蓋多個貿易領域，包括貿易便捷化、監管實踐、農業、反貪腐、中小企業、數碼貿易、勞工、環境、標準、公營企業與非市場政策實踐。

比安基與鄧振中同時與美台利益相關各方舉行圓桌對話。美國國會議員、勞工與企業領袖就美台共同推進有利於勞工與企業貿易政策，以有利於雙方經濟方式促進包容、公平和負責任的成長，分享相關看法。比安基與鄧振中並約定，在不久將來舉行更多會談。