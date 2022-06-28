劉強東涉性侵民事訴訟　女方出席聽證會索償

京東集團董事局主席劉強東2018年曾被控在美國性侵明尼蘇達大學21歲中國女留學生劉靜堯（音譯，Liu Jingyao），最終獲檢方不予刑事起訴。劉女其後向明尼蘇達地方法院提起民事訴訟，要求劉強東及京東集團賠償超過5萬美元的損失並承擔訴訟費。法院上周五（24日）舉行線下聽證會，女方到場出席。

聽證會上，爭議重點是劉女提出增加針對劉強東和京東的懲罰性賠償動議，及劉強東一方提出取消對京東的指控。根據當地法律，該動議請求需要在法庭准許之後，才可以在庭審中提出具體數額。劉靜堯的律師在聽證會現場表示，劉強東和京東在明知劉靜堯從未表達同意前提下的性侵行為，屬於蓄意忽略她的權利和安全，符合懲罰性賠償的條件。

對於女方提出的動議，劉強東一方也向法院提交法律意見書，做出了多項回應，並一同提交了文字、錄音、影片證據。聽證會結束後，美方代表律師表示，按照法院排期，正式的陪審團審判將在本年9月至10月開庭。據他估計，案件的審理過程可能會持續一個月，當事人和證人都應該會本人出庭。