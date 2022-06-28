針對變種新冠調整隔離期　內地強調非放鬆防控

國務院新冠疫情聯防聯控機制周二（28日）在記者會上，公布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將密切接觸者和入境人士的隔離時間，由原來的14天集中隔離和7天居家健康監測，改為7天集中隔離和3天居家健康監測。會上強調，新方案絕非放鬆防控，目標是更加科學精準。

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，目前國際和內地的流行優勢病毒株均為Omicron，調整入境人士和密切接觸者隔離期限，是根據該變種病毒株的流行特點，進一步優化防控措施，不會增加疫情傳播的風險。至於近日一些地方對上海等發生過疫情地區的人士隨意採取隔離等限制措施，國家衞健委監督局副局長程有全表示，各有關地方應嚴格對照新防控方案，立即糾正和整改。國務院新冠疫情聯防聯控機制早前要求各地防止簡單化、一刀切防疫後，針對民眾強烈反映的違反「九不准」現象，國家衞健委發言人米鋒表明將加以整理，督促地方整改。

針對新冠疫苗接種安排，新版方案將適齡範圍擴大至3歲以上的無接種禁忌人群，鼓勵在知情、同意、自願原則下應接盡接。對於符合條件的18歲以上目標人群，進行1劑次同源或序貫加強免疫接種（即混合接種）。同時，重點提高60歲及以上老年人群等重症高風險人群的全程接種率和加強免疫接種率。