G7聯合公告關注台海局勢　首次抨擊中國貿易行為

在德國巴伐利亞州舉行的七大工業國集團（G7）峰會周二（28日）結束，會後聯合公報談及中國的部分表示，「嚴重關切」東海及南海局勢，強烈反對任何以武力單方面改變現狀，或以脅迫加劇緊張，又指中國在南海擴大海上主權聲索並無法理依據，敦促中方全面履行南海仲裁案的裁決，尊重《聯合國海洋法公約》規定的航行權利及自由。

此外，G7亦強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題；又呼籲中國在新疆及西藏尊重普世人權及基本自由，並稱擔憂新疆的「強迫勞動」問題。聯合公報亦談及香港，呼籲中國履行在《中英聯合聲明》及《基本法》中，對香港的權利、自由及高度自治的承諾。

G7也在聯合公報中，首次直接抨擊中國的貿易行為，指中國的非市場政策扭曲世界經濟，將會就中國不透明及扭曲市場的干預行為，以及其他經濟及產業指令建立共識、協調行動，確保公平競爭環境；另尋求促進多元化及抵抗經濟脅迫，以及減少對中國的戰略倚賴。

G7也稱，有需要與中國合作應對共同面臨的全球挑戰，特別是氣候變化、生物多樣性流失及其他相關的多邊議題，呼籲中國履行國際法下的義務，為世界安全作出貢獻；亦呼籲中國敦促俄羅斯立即無條件從烏克蘭撤軍。G7同時敦促擁有大量糧食庫存的國家和公司伸出援手，協助緩解俄羅斯入侵烏克蘭引發的糧食危機。