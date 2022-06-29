內地普通話普及率逾八成　文盲率跌低於3%

內地教育部周二（28日）召開新聞發布會，介紹過去10年以來語言文字事業改革發展成就。會上指出，上述期間內地普通話普及率從70%提升至逾80%，識字人口使用規範漢字比例超過95%，文盲率下降至2.67%。

教育部語言文字應用管理司司長周為在會上表示，過去10年，教育部與國務院扶貧辦面向教師、青年、基層幹部、語言文字工作者進行國家通用語言文字培訓逾千萬人次；實施推普助力鄉村振興計劃和國家通用語言文字普及提升工程；重點向中西部重點省份民族地區的學前兒童推動普通話教育專項計劃。目前，民族地區幼兒園已基本實現全部使用國家通用語言文字開展保育教育活動，有望實現2025年普通話普及率85%的目標。

另暑假將至，教育部辦公廳日前發布通知，要求各地教育行政部門要指導學校科學安排學生暑期學習生活，科學合理布置暑假書面作業，嚴格控制暑假書面作業總量，鼓勵布置探究性和實踐性作業。通知又要求省級教育行政部門要合理確定秋季學期開學時間，嚴禁個別地區、個別學校利用暑期組織集體補課、講授新課或提前開學。