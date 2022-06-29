內地昨增39宗本土新冠　上海餐廳堂食預約爆滿

國家衞健委周三（29日）公布，內地前一日新增39宗本土新冠病例，包括3宗確診和36宗無症狀感染。上海一連兩日無新增本土病例，北京新增1宗本土無症狀感染病例，新增病例最多地區為安徽的15宗無症狀感染者。即日起，上海轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮可恢復餐飲堂食，當地大多數餐廳周二（28日）起已積極進行各項准備工作。由於恢復堂食後餐廳仍限制客流，有火鍋店周三堂食已預約爆滿。

據內媒周二向上海多家餐廳查詢，大部分餐廳開放堂食後，將安排食客隔枱入座，顧客進店需持72小時核酸無感染證明並掃場所碼。部分餐廳接受預約，但座位不算多。有餐廳表示，為落實防疫要求，實行隔位、錯位入座，用餐時間店內座位數量可能比較緊張，建議顧客錯峰就餐。另有在長寧、靜安、虹口等區部分商家表示，暫未接到可恢復堂食的通知。靜安區市場監管局周二表示，餐企需經備案及通過檢查評估方可恢復堂食，另部分街道暫緩恢復堂食。

日前上海市餐飲烹飪行業協會發布的第三版餐飲行業復商復市指南中提到，鼓勵實行餐飲桌長制，引起網討論。該協會解釋，桌長制是指同桌消費者中推薦出一名代表，主要負責提倡使用公勺公筷、督促同桌用餐人士隔位就坐、合理點菜、掌握就餐時間、餐後負責打包並督促同桌人離桌戴好口罩等，「是比較輕鬆快樂的職能」。該協會又指，桌長制沒有強制性。