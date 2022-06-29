科大廣州分校獲批設立　開展本科和碩博士教育

內媒周三（29日）報道，中國教育部近日依法批准正式設立香港科技大學（廣州），是廣州大學和香港科技大學舉辦、具有法人資格的合作辦學機構，開展本科和碩博士層次教育。這是經教育部批准設立的第3所內地與香港合作大學，被形容為建設高水平示範性合作大學的有益嘗試。

該校由廣東省人民政府管理，設於於廣州市南沙區。該校按國家統一招生政策規定招收本科生，頒發香港科技大學（廣州）畢業證書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書；並依有關規定實施香港科技大學碩士學位和博士學位教育，頒發香港科技大學碩士學位和博士學位證書。首批開設的3個本科專業包括人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程，另有先進材料、智能交通、微電子等15個碩博士專業。

報道指，該校融合內地與香港優質教育資源，有助於培養具國際視野的創新型人才，推動中國高等教育綜合改革，促進內地與香港教育融合發展，服務粵港澳大灣區建設。前2所內地與香港合作大學分別為2005年設立的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院和2014年設立的香港中文大學（深圳）。此外，香港城市大學（東莞）近日也獲批籌備設立，待完成籌設工作後可向教育部申請正式設立。