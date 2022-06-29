美列5華企入黑名單　涉與受制裁俄企合作

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方連番推出制裁。美國商務部周二（28日）把36間企業新增入黑名單，包括5間中國企業，部分以香港為基地，據指是俄烏開戰以來，首度對華企採取行動。美方指控這些企業涉嫌支持俄羅斯的國防工業，並與受制裁的俄企持續合作。

涉事華企包括Connec Electronic Ltd、以香港為基地的World Jetta、Logistics Limited、King Pai Technology Co, Ltd以及Winninc Electronic，其他企業則來自俄羅斯、阿聯酋、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克、越南等地，上述企業中有25間在中國有業務。這些企業被指在俄烏開戰前向很多受關注的俄企提供產品，在俄企受制裁後仍繼續與其簽訂合約。

領導轄下工業和安全局的商務部次長埃斯特韋斯（Alan Estevez）在聲明中表示，今次行動向全球企業發出強而有力的訊息，如果支持俄羅斯，美國將與其斷絕往來。中國駐美大使館未回應美方針對華企的指控，但強調北京沒向俄烏提供軍事援助，將採取必要措施保護華企權利，並批評美方制裁違反國際法。