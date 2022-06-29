戴琪談台美貿易倡議　冀在關鍵領域達高標準成果

台美21世紀貿易倡議周一（27日）在位於美國華盛頓的美國貿易代表辦公室召開，確認將制訂途徑深化兩地經貿關係。美國貿易代表戴琪周二（28日）表示，未來將與台方探索和商定談判路線圖，致力在關鍵領域達成高標準承諾與成果。台灣的國發會主委龔明鑫則稱，今次會談是個好開始。

戴琪周二在選擇美國投資峰會發表演說，提到台美21世紀貿易倡議，指美台正建立具體和有意義方式，加強雙邊貿易與投資關係；強調這種關係是基於共同價值，以及為美台勞工和企業促進包容性經濟增長的共同承諾。她另提到印太經濟框架，指拜登政府致力跟印太合作夥伴開展經濟往來，她曾召開一次印太經濟框架貿易部長會議，未來將討論勞工、環境、數碼經濟與新興技術、經濟合作等貿易支拄議題。

台灣的行政院經貿談判辦公室表示，台美倡議會談中雙方闡述對未來兩地經貿框架內容的看法，期望倡議目標能早日達成。有份參加選擇美國投資峰會的龔明鑫則指，從機制層面來看，台美貿易合作往前走了一步；又稱今次赴美與美國國務院、商務部與美國企業、專家學者交換意見，相信有助未來合作。