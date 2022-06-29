台陸委會稱金門廈門通橋有風險　國台辦斥逢陸必反

台灣台北市長柯文哲日前公開主張興建金廈大橋連接金門與廈門，認為可解決金門水、電及交通等問題，惟台陸委會稱建橋有安全風險。 大陸國台辦發言人馬曉光周三（29日）回應指，通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利金廈兩地共同發展；批評民進黨當局和某些綠營政客「逢陸必反」，藉機煽動對立破壞兩岸關係。他另提到，第14屆海峽論壇大會料於下月中旬在廈門舉辦。

對於台農業主管部門希望大陸盡快恢復輸入石斑魚，卻被揭養殖「寄生黑戶」和「借牌」問題嚴重。馬曉光認為，這完全是民進黨當局監管不力、管理混亂所致，主管部門應承擔全部責任。他指出，大陸近期再從兩批台灣進口石斑魚中驗出禁用藥物結晶紫，說明相關問題根本未解決，質疑台方沒有禁用藥物的檢驗結果難以令人信服。

被問及台美21世紀貿易倡議近日舉行會談時，馬曉光表示堅決反對美國與台灣談判或簽訂任何具有主權意涵或官方性質的協議。他呼籲民進黨當局，不要在「倚美謀獨」的歧路上愈走愈遠，也不要做外部勢力任意宰割台灣民眾利益、榨取台灣經濟成果的幫兇。中方亦敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣進行軍事、準軍事勾連，停止對台售武。