內地更新火車限攜品目錄　周五起生效

國家鐵路局和公安部周一（6月27日）公布最新版《鐵路旅客禁止、限制攜帶和託運物品目錄》，周五（7月1日）起生效。當中要求隨身攜帶的酒類飲品包裝需密封完好、標誌清晰；香水、空氣清新劑等特定容器限制容量，且每種限帶一件；安全火柴不超過兩小盒，普通打火機不超過兩個。

新修訂的目錄規定，隨身攜帶酒精濃度在24%至70%的酒類飲品，累計攜帶量不超過3,000毫升；而酒精濃度在70%以上的酒類飲品則被視作易燃易爆物品，禁止隨身攜帶和託運。此外，攜帶香水、花露水、噴霧、凝膠等含易燃成分的非自噴壓力容器日用品，單體容積不超過100毫升；冷燙精、染髮劑、髮膠、殺蟲劑、空氣清新劑等自噴壓力容器，單體容積不超過150毫升，累計不超過600毫升。

外置充電器、鋰電池須標誌清晰，單塊額定容量不超過27,027毫安時（mAh），含有鋰電池的電動輪椅除外。換言之，一般20,000毫安時或以下的外置充電器，均允許攜帶上車。禁攜品包括槍枝、銳鈍器、小型活動物等，但允許持工作證明的導盲犬上車，而魚、蝦、蟹、貝、軟體類水產動物作為食品攜帶，須以密封箱包裝。