廣東即日起　對密接及入境者實施「7+3」檢疫

廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組周三（29日）發布通知，要求即日起調整對密切接觸者和入境人員的檢疫措施，實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。深圳市原本要求對香港入境者及澳門以外境外抵深人員實施「14+7」檢疫，但周三發布的出行防疫政策已不見相關規定。珠海市同日公布，經珠澳聯防聯控機制協商，對所有澳門入境珠海人員實施上述的「7+3」檢疫措施。

防控組向各地級以上市新冠肺炎防控指揮辦、省新冠肺炎防控指揮辦各成員單位發通知，即時調整密切接觸者、入境人員的隔離管理期限和方式，在集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天各開展一次口咽拭子核酸檢測。通知要求做好解除集中隔離前核酸檢測，集中隔離第7天應同時採集人員、物品、環境樣本；人員採取「單採單檢」，在12小時內反饋檢測結果，不再實施「雙採雙檢」。如人、物、環境核酸檢測結果顯示無感染，或物品或環境驗出病毒但排除隔離人員染疫後，均可解除集中隔離。

通知亦要求，及時安排符合條件人員解除集中隔離，包括隔離管理滿7天但不足10天且檢測顯示無感染者；要做好解除集中隔離前準備工作，社區不得以不符合居家健康監測條件為由拒絕隔離人員返回；並督促做好居家健康監測，落實不外出、按要求完成核酸檢測等防控要求。各地收到通知後，要立即按要求調整相關防控措施，規範開展密切接觸者、入境人員等風險人員隔離管理，堅決防止層層加碼現象。