透視山東號航母　甲板工作人員分穿7色衣服

內地軍媒周二（28日）發布獨家探訪中國首艘國產航空母艦山東號的影片。據介紹，該艦甲板工作人員按職責分成7類，並穿上不同顏色衣服識別。由於衣服的顏色與彩虹的顏色相似，因此被稱為「彩虹人」。

山東號的主要工作區域是飛行甲板，面積相當於3個足球場，分為着艦、起飛和停機區。船艏及甲板左舷均配有起飛點，飛機在這個位置才能在最快的時間內起飛。船艉有強大的阻攔索，讓飛機在數秒內安全停下。甲板上的艦島高10多層，內為艦上部分指揮部位。甲板下為機庫，停放着各類型戰機和直升機。飛行甲板下如同一座大型城市，有活動室、圖書館、超市、洗衣房和餐廳。艦上數千人會分批用餐，不論任何時間，餐廳都確保充足的食物供應。

為了指揮飛機安全升降和維持人員在甲板上有序工作，甲板工作人員按照任務分工穿上紅、黃、綠、藍、紫、啡、白7種顏色服裝以資識別。其中，紅色為危險和安全管控，如武器掛載人員；黃色為指揮類，負責引導飛機運行方向；綠色為升降、設備操作和飛機維修；藍色為調運和供氣保障；紫色為燃油補給；啡色為機務；白色為安全、醫務、政工和臨時上艦人員。