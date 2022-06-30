任由死去老父遺體在家腐爛　男子判刑15月

上海一名王姓男子於去年在父親離世後，任由其屍體在家中腐爛，直至被鄰居揭發。案件周二（28日）於上海市松江區人民法院公開宣判，男子依遺棄罪被判有期徒刑1年3個月。

王男於1976年出生，是家中獨子。他曾結婚後離婚，之後與母親同住，父親則在松江區獨居。2019年王母去世，王男曾提議與父親同住但遭拒。到去年6月，王男終因經濟原因與父同住，但二人平日幾乎沒有交流。王父也曾向鄰居抱怨，兒子寧願養狗也不管自己。去年7月王父因跌倒身體變弱，兩個月後更無法獨自下床。王男明知父親健康狀況惡化，卻未帶其就醫。直至同月23日，王男發現父親死在床上，卻未處理其後事，只繼續居住在房內，直至5日後鄰居聞到異味而報警。

王男當對警員謊稱父親死前一段時間自己不在家中，但被發現說法矛盾，經警方立案偵查，今年2月上海市松江區人民檢察院向上海松江法院指控王男涉犯遺棄罪。審理過程中，王男當庭認罪悔罪。上海松江法院經審理後認為，對於年老患病、沒獨自生活能力的父親，王男負有扶養義務而拒絕扶養，已構成遺棄罪。因其到案後如實供述自己的罪行，又當庭自願認罪，故依法從輕處罰，作出上述量刑裁決。