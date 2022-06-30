內地昨增39宗本土新冠　上海餐廳湧現人潮

國家衞健委周四（6月30日）公布，內地前一日新增39宗本土新冠病例，包括8宗確診和31宗無症狀感染。上海市一連3日無新增本土新冠病例，前一日則新增12宗境外輸入病例。相隔3個月，當地周三（6月29日）首日有序開放餐飲堂食，各大餐廳人氣鼎盛，當地人紛紛感嘆，上海的「人間煙火」回來了。

周三大清早，有帶着孩子的市民表示，想堂食已想了3個月。某餐廳侍應表示看到顧客很開心，對疫情去除的信心愈來愈高。為確防疫安全，各餐企均嚴格落實各項防疫措施。有餐廳經理表示，正常坐6個人的位置，現在盡量控制在3人左右。客人用餐完畢，職員會對桌椅消毒才安排第二批客人入座。

除餐廳恢復堂食，上海全市範圍的博物館、美術館和室內外A級旅遊景區將於下月陸續重開。上海博物館周三發公告稱，該館將於周五（7月1日）恢復開放，採取全實名分時段預約，暫不接受團體預約。下周五（7月8日）起，戲院和演出場所也逐步重開。

此外，北京市衞健委周四公布，當地周三新增1宗本土確診病例，患者居住於通州區。