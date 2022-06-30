不滿遭舉報趕離校　大學生捅殺室友判死刑

遼寧瀋陽理工大學材料科學與工程學院四年級學生郝某華，去年9月在學校宿舍樓下被同班同學王某持刀捅刺100多刀致死。據內媒周三（29日）從郝父處獲悉，他近日收到瀋陽市中級人民法院的判決書，王某因犯故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失約4萬元人民幣（約4.7萬港元）。

郝某華來自河北省唐山市玉田縣，1998年7月出生，是家中獨子，遇害時剛滿23歲。案發前十日郝某華在家吃過早飯，其父便開車送其到唐山西站乘坐火車回校開學，誰知這卻是二人最後一次見面。 郝某華的母親王女士稱，出事前兒子學習成績一直不錯，正在備考研究生。她指假如兒子仍在生，今年便大學畢業甚或考上研究生。

據郝先生提供由法院發出的判決書顯示，被告王某與郝某華、張某等4名室友因性格不合甚少交往。去年9月13日晚，王某曾稱要殺了張某。翌日郝某華和張某等人要求校方將王某調離宿舍，校方於是向王母提出讓王某走讀（即不住宿）或休學。王某得知後懷恨在心，於9月15日下午買了3把水果刀回到宿舍，見張某等三人結伴，於是轉到籃球場堵截郝某華。同晚約10時28分，王某見郝某華經過便尾隨至一處空地，持水果刀多次捅刺其身體多處致死。王某行兇後留在現場被公安人員抓獲。法院審判指，被告殺人手段殘忍，罪行嚴重，故依故意殺人罪判其死刑。