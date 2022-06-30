內地公務員疫下爆減薪潮　上海最多逾4成

內地疫情衝擊經濟，近日報道指，上海、廣東、江蘇、浙江等沿海地區公務員陸續出現減薪潮，各地取消各類自設的獎勵性補貼，公務員工資下調幅度約三至四成多。數據指，2022年度國家公務員考試報名人數超過200萬人，創歷史新高。惟上海等地本月成立「公務員降薪辦公室」，落實公務員降薪規定。

內地公務員薪資由兩部分組成，一是全國統一的職務薪資，其餘是績效和補貼。其中上海處級幹部年薪被指從35萬元降至20萬元（人民幣，下同，約42萬降至24萬港元）；主任科級公務員年薪則從24萬元減至15萬元（約28萬至18萬港元），降薪幅度在四成左右。廣東省深圳市龍華區一名科級幹部估算，自己的收入將縮減超過兩成。

多地公務員遇減薪潮主要因為近來地方財政收入下滑，其中上海去年一般公共預算收入超過7,000億元（約8,302億港元），但疫下封城逾兩個月，導致經濟重挫，防疫相關開支大增，4月財政收入同比大跌四成八。而土地出讓金收入減少及增抵退稅政策，也加大地方財政壓力。除公務員薪資大減，還有同樣屬於事業內編制的教師早前亦出現減薪潮。