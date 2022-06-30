今年首襲大陸颱風　暹芭料於海南或廣東登陸

中國大陸中央氣象台周四（6月30日）公布，位於南海的熱帶低氣壓於當日上午8時已加強為熱帶風暴級，成為今年第3號颱風「暹芭」。台灣的氣象局則把颱風命名為「芙蓉」，按目前路徑料直接影響台灣的機會較低，但隨着低壓區北移，周五（7月1日）起台灣多地或有雨。

據大陸中央氣象台消息，暹芭將成為今年第一個於當地登陸的颱風。周四上午8時，暹芭位於距離海南省三沙市（西沙永興島）東偏南方約325公里的海面，中心附近最大風力8級（每秒18米），中心最低氣壓為998百帕。預計暹芭將以每小時10至15公里的速度向偏北方移動，周六至下周日（7月2至3日）在海南島東部到廣東西部一帶登陸。料周五起，華南地區及其南部海域將有較大風雨，海南省海口市周四雨勢迅速增強，或有暴雨甚至特大暴雨，其後廣西南部也將有大到暴雨甚至大暴雨。

台灣氣象局周四表示，位於南海的熱帶低氣壓於早上8時增強為颱風，預計將向海南島及香港方向移動，對台灣沒有直接影響。同時在菲律賓東面的熱帶擾動增強為熱帶低氣壓，向西北偏北移動，有機會增強為今年第4號颱風。周五至下周一（7月4日），台灣受颱風及另一熱帶低氣壓影響，各地雲量增加，局部地區有短暫降雨。下周二至三（7月5至6日）風向轉偏西南，中南部、東南部地區或有局部大雨。